L'Inter resta saldamente in pole per Henrikh Mkhitaryan, a cui ieri è arrivato l'ultimatum della Roma. L'armeno, scrive Tuttosport, deve decidere entro oggi tra la proposta biennale nerazzurra e quella giallorossa. I vice-campioni d'Italia offrono lo stesso contratto base (3,5 milioni), ma per un anno in più (che a Roma scatterebbe solo a determinate condizioni). Ambo le parti hanno invece messo sul piatto 2 milioni alla firma.