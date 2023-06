Mentre si parla di Mateo Retegui come possibile rinforzo in attacco per l'estate, nello stesso reparto (l'attacco) si comincia a pensare a chi potrebbe lasciare una casella libera. Correa, secondo Tuttosport, è candidato alla cessione per ragioni di rendimento. "Preferibilmente a titolo definitivo, ma è ipotizzabile anche un prestito", riporta il quotidiano.

L'attaccante del Tigre potrebbe però prendere il posto anche di Dzeko, per il quale non c'è ancora un accordo sul prolungamento. "L'Inter vorrebbe rinnovare per un altro anno, il bosniaco vorrebbe un biennale e ha offerte economicamente importanti da paesi "esotici" (Arabia Saudita, ma anche Usa): tutto verrà deciso dopo Istanbul", riporta Tuttosport.

Un caso a parte è Lukaku: vuole restare, se Inter e Chelsea trovano un accordo il belga rimane a Milano.