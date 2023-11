Tuttosport apre una parentesi di mercato in chiave Inter prendendo spunto anche dalle parole di ieri pronunciate da Marotta.

Si parte da Nandez, il cui procuratore ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto montare la rabbia in casa nerazzurra. Non è piaciuto al club sentirsi tirato per la giacca, tanto che l'ad è entrato in tackle nel pre-partita. Ci sono evidentemente vecchie ruggini e in ogni caso non ha fatto piacere il fatto che si sia fatto intuire di aver già giubilato Cuadrado.

A gennaio l'Inter starà probabilmente ferma, a giugno no e uno dei nomi da tenere in considerazione è Tiago Djalò, per il quale l'Inter si sente saldamente in pole position. Infine Taremi, i cui procuratori erano ieri in tribuna al Da Luz. Possibile ieri un incontro tra le parti, anche perché dietro alla ThuLa arriverà presumibilmente un attaccante top.