Josep Martinez ha svolto ieri le visite mediche e firmato il contratto da 1,5 milioni a stagione per cinque anni con l'Inter. Come riporta oggi Tuttosport, è poi tornato a Valencia dove trascorrerà gli ultimi giorni di vacanza prima del ritiro. Dove sarà uno dei due portieri a disposizione di Inzaghi assieme a Di Gennaro, visto che Sommer tornerà più avanti. In questo modo lo spagnolo potrà mostrare subito le proprie qualità e calarsi nel contesto.

Difficile pensare che parta titolare col Genoa alla prima di campionato, dove affronterebbe una gara da ex, ma il giocatore cercherà di guadagnarsi subito il suo spazio per diventare in futuro il titolare. Potrebbe indossare la 13, quella dei secondi portieri nella Liga spagnola.