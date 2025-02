Tuttosport sottolinea oggi i meriti di Suning nell'aver messo gli uomini migliori nei posti chiavi all'interno del mondo Inter, da Beppe Marotta fino ad Antonio Conte, all'inizio di un ciclo rivelatosi poi vincente. Resta ampia la forbice con la Juventus in tema di strutture come lo stadio.

Oaktree ha confermato in blocco l'area sportiva e ha preso in mano quella corporate, cambiando tutti gli uomini che la dirigevano e rilanciando l'idea dell'Under 23, fondamentale per il player trading e per garantire uno sbocco al professionismo a chi arriva dal settore giovanile. Idea che Marotta aveva già sviluppato alla Juventus.

Per sbloccare la situazione sul tema stadio servirà l'offerta vincolante del club al Comune per l'impianto e l'area circostante, mentre riguardo all'Under 23 bisognerà farsi trovare pronti in caso di posti lasciati liberi in Serie C, C'è già lo stadio e sarà quello di Monza.

La stella polare, secondo Tuttosport, sarebbe stato il "modello Juve" nelle scelte dello stesso Marotta. Lo si sarebbe visto, si legge, nelle scelte legate proprio all'arrivo di Conte, allo zoccolo duro di italiani, alla politica de co-titolari e anche quando è stato scelto "l'aziendalista" Inzaghi.