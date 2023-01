Dzeko oppure il rilancio della Lu-La. Per centrare la quarta vittoria consecutiva dopo il ko a Torino con la Juve del 6 novembre, anche secondo Tuttosport Inzaghi si affiderà ancora a Romelu Lukaku. "Il belga ha bisogno di mettere minuti nelle gambe essendo l’obiettivo di Inzaghi tirarlo a lucido in tempo per la Supercoppa: facile pensare che Big Rom possa rifiatare in Coppa Italia col Parma (martedì) per poi fare le prove generali per Riad con il Verona sabato prossimo a San Siro".