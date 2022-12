Tocca al Belgio, contro la Croazia. Un'ultima spiaggia con un'avversaria molto forte. Come scrive Tuttosport, il ct Martinez è "costretto a schierare Lukaku dopo la sconfitta con il Marocco per evitare di dover già dire addio al Mondiale che sarà l’ultima occasione per la Generazione D’oro di portare a casa un risultato soddisfacente. Costretto a schierarlo contro una squadra che è piena di amici, che conta compagni di squadra che avranno spifferato ai compagni della difesa i trucchi per riuscire a fermarlo".