Un muscolo indolenzito e Romelu Lukaku ha fatto scattare l'allarme nello staff tecnico dell'Inter. Come racconta Tuttosport, il belga ha avvertito un fastidio durante la sfida alla Sampdoria e poi un indolenzimento nell'allenamento defaticante di ieri. Di qui la risonanza magnetica e le verifiche del caso e la sentenza: risentimento, di nuovo. Salterà Monaco e Torino, ma non solo. "Sarebbe sorprendente rivederlo in campo con la maglia numero 90 prima del nuovo anno anche perché - visto quanto accaduto - la situazione va gestita con la massima prudenza per non mettere a rischio il Mondiale dell’attaccante con un ulteriore guaio muscolare. Big Rom resterà comunque a lavorare a Milano (o meglio: al momento quello è l’orientamento del club) ma, a questo punto, è interesse pure dell’Inter che il belga possa risolvere completamente i suoi problemi per presentarsi tirato a lucido nella seconda parte della stagione".