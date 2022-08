Potrebbero esserci dei cambiamenti dopo la fine del mercato riguardo alla composizione della lista dei 25 calciatori da consegnare prima del via del campionato. Da 4+4 (giocatori del proprio vivaio e di vivaio italiano) si potrebbe passare per la stagione 2023/24 a 5+5, accogliendo una proposta avanzata dall’Aic (spiega Tuttosport). "Poi verrà fatta una valutazione per capire se salire a 6+6 al via del campionato 2025-26. La Federazione prima vuole capire se questo strumento servirà davvero a spingere i club a utilizzare più calciatori italiani".