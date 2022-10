Il pericolo numero uno in casa Inter è Robert Lewandowski . Il polacco, come spiega Tuttosport , sta andando meglio di quando era in Germania . Dodici gol in nove partite. Quando segna, il Barcellona vince.

Anche per questo Inzaghi ha torchiato in allenamento De Vrij, che stasera dovrebbe giocare e prendere in consegna l'attaccante. "L'olandese è chiamato alla prova di orgoglio, così come i due compagni protagonisti in negativo sui gol della Roma sabato sera: Bastoni sull’1-1 di Dybala e Skriniar sull’1-2 di Smalling. Stasera il trio nerazzurro dovrà riportare l'attenzione ai massimi livelli, sia in marcatura, ma anche nella fase di costruzione, visto che il Barcellona presserà altissimo".