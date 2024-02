Si annunciano diversi cambi nella formazione dell'Inter che scenderà in campo domenica alle 18 contro il Lecce. Secondo Tuttosport, molti titolari verranno preservati in vista dell'Atalanta. Dopo l'Atletico, infatti, tra i più affaticati risultavano Calhanoglu e Bastoni, che potrebbero entrambi restare ai box lasciando quindi spazio ad Asllani in regia e a Carlos Augusto come braccetto sinistro.

Sempre sulla corsia mancina possibile staffetta tra Dimarco e Buchanan, mentre il cambio più scontato riguarda Frattesi per Barella. Difficile che resti fuori Mkhitaryan, soprattutto se già non ci sarà Calhanoglu dal 1'. Modifiche anche a destra col rientro di Dumfries tra i titolari, mentre Pavard e De Vrij dovrebbero essere confermati.

Ovviamente, rispetto alla Champions, va considerato l'avvicendamento tra l'infortunato Thuram e Arnautovic. Conti alla mano, i cambi possibili citati dal quotidiano sono quindi sei.