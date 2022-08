In vista di Lazio-Inter si ripropone il dilemma a sinistra tra Gosens e Dimarco. Come scrive Tuttosport, c'è anche l'ipotesi Darmian, ma per vedere chi la spunterà bisognerà aspettare i prossimi allenamenti.

Andrà considerato anche il turnover, visto che martedì 30 c'è anche Inter-Cremonese.