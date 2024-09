Subito dopo la sconfitta nel derby di Milano, Lautaro Martinez si è preso le responsabiità da capitano, andando davanti ai microfoni per analizzare il ko. Un momento difficile per l'argentino, come sottolinea Tuttosport: è ancora alla ricerca del primo gol stagionale sia con l'Inter che con l'Argentina, dopo 315' in campionato, 24' in Champions e due partite quasi piene in nazionale (79' col Cile e tutta la gara con la Colombia).

Statistiche che stonano con il Lautaro che ad inizio stagione, lo scorso anno, aveva segnato cinque gol alle prime cinque di campionato, più uno alla Real Sociedad. Proverà a tornare in forma il prima possibile, anche per zittire i detrattori. E' chiaro che con uno stipendio come il suo certe pause sono consentite fino a un certo punto.