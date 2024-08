Lautaro Martinez ha giocato in totale 128 partite sulle 137 a disposizione dal 13 agosto 2022 al 17 agosto 2924. Il dato è riportato da Tuttosport. L'argentino non ha quasi mai staccato la spina, ha giocato anche con una caviglia malconcia durante i Mondiali. Con l'Inter ha giocato 101 volte su 106 più 26 con l'Argentina su 30.

Oggi è fermo per un problema fisico, un'elongazione all'adduttore. Fino a ieri ha svolto personalizzato, ieri sul campo. Tra oggi e domani dovrebbe tornare in gruppo per essere a disposizione contro l'Atalanta. Ma non si prenderanno rischi. Lautaro giocherebbe, lo avrebbe fatto anche col Lecce, ma all'Inter preferiscono muoversi con i piedi di piombo. La stagione è lunga, la sfida con l'Atalanta è importante ma chiaramente non decisiva, per cui se anche l'argentino mostrerà progressi tra oggi e domani andrà al massimo in panchina.

C'è poi l'Argentina, ai nerazzurri non dispiacerebbe un forfait per far sì che il giocatore si possa riposare e lavorare alla Pinetina, ma il "Toro" difficilmente chiederà al suo ct di essere esentato.