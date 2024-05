Uno degli argomenti di maggiore attualità in casa Inter è il rinnovo di Lautaro Martinez. Come spiega Tuttosport, l'Inter non può andare oltre quanto offerto, ovvero 10 milioni di euro ma comprensivi di una serie di bonus. Servirà cooperazione dall'altra parte, ad oggi la rottura non è pronosticabile ma la situazione è certamente più intricata rispetto all'incontro del marzo scorso a Madrid.