La sfida tra Inter e Bayern Monaco girerà molto attorno alla vena realizzativa di Lautaro Martinez e Harry Kane, All'andata ha segnato l'argentino, mentre l'inglese ha preso il palo. I numeri dicono che Kane ha segnato tantissimo (374 gol in 586 partite contro 176 in 386 del Toro) ma non ha vinto ancora nulla in carriera, anche per via dei dieci anni giocati al Tottenham. Al contrario, a Lautaro manca giusto la Champions League.

Kane è anche il secondo miglior marcatore del torneo quest'anno, 10 reti dietro solo alle 12 di Raphinha. Lautaro è a 7, il terzo migliore rispetto agli xG avuti (3,79) dietro al brasiliano e a Julian Alvarez. Lautaro è anche il primo per contrasti, 1,9 ogni 90', tra i centravanti. Difficile fare un confronto tra i km percorsi: 9,34 in media a partita per il britannico, 4 per l'argentino, che ha però giocato molti meno minuti rispetto a Kane. In prospettiva, se anche avesse giocato gli stessi minuti del "rivale", sarebbe comunque a 6,6.

L'attaccante del Bayern è anche terzo per minutaggio in squadra dietro Kimmich e Kim (tra i giocatori di movimento), mentre Lautaro è dietro soltanto a Bastoni. Il Bayern, però, sembra dipendere di più dal proprio centravanti, che segna il 27,7% delle reti di squadra in Bundesliga, con 23 gol, mentre l'argentino si ferma al 16,7% in A con i suoi 12 centri.