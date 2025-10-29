E' stata una vigilia diversa dal solito quella di Inter-Fiorentina ad Appiano Gentile. Come riporta Tuttosport, infatti, mentre Chivu si stava preparando a mettere un punto e a capo rispetto a Napoli-Inter per far concentrare la squadra su quanto accadrà oggi sul prato del Meazza, è arrivata la notizia dell'incidente mortale che ha coinvolto Josep Martinez e un signore di 81 anni.

Il portiere spagnolo non è convocato e con lui mancherà Thuram oltre a Mkhitaryan. A guidare il gruppo sarà il solito Lautaro Martinez, desideroso di riscossa dopo una brutta gara al Maradona. Vuole lasciarsi alle spalle anche il diverbio con Conte e regalare una grande prestazione (magari anche un gol) al pubblico di casa. L'argentino non segna da Inter-Cremonese dello scorso 4 ottobre in maglia nerazzurra. Al fianco dell'argentino favorito Pio Esposito su Bonny. L'altro ballottaggio è quello tra Carlos Augusto e Dimarco a sinistra. Sucic sostituirà Mkhitaryan.