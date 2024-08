Le condizioni di Lautaro Martinez sono al centro delle preoccupazioni in casa Inter. Come riportato quest'oggi anche da Tuttosport, l'argentino si è allenato per quasi tutta la seduta in gruppo ieri e si allenerà in gruppo oggi. Sarà quindi a disposizione, ma solo tra oggi e domani Inzaghi sceglierà se lanciare l'attaccante dal 1' o farlo partire in panchina.