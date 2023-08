Lautaro Martinez ha festeggiato ieri i 26 anni e a breve (ricorda Tuttosport) potrebbe superare un altro traguardo, quello dell'ingresso nella top ten dei marcatori all-time del club nerazzurro. Al momento conta 104 reti, è a -2 dalle 106 di Ermanno Aebi e considerato il ritmo a cui viaggia potrebbe superare sia Vieri a 123 che Icardi a 124 già in questa stagione. Volendo ci sarebbe anche Nyers a quota 133.

Nel 2023, Martinez è l'attaccante in Europa con la migliore media gol per minuti giocati, uno ogni 89' giocati, in totale 16 in 24 presenze. Osimhen insegue a 1 ogni 92' (19 reti in 22 gare) e solo più indietro ci sono Mbappé e Haaland.