A poche ore dal derby d'Italia, Tuttosport sottolinea un dato sorprendente: Lautaro Martinez non segna da otto mesi a San Siro in campionato. Duecentoquarantadue giorni di astinenza cominciato dopo l'ultimo acuto che risale al gol con l’Atalanta, in data 28 febbraio. Stasera, aggiunge il quotidiano torinese, è l'occasione migliore per sbloccarsi (dopo la gioia europea al Meazza contro la Stella Rossa) prima di mettersi l'abito elegante per la passerella parigina del Pallone d'Oro insieme ai compagni Hakan Calhanoglu e Yann Sommer.