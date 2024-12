"Sappiamo tutti che vincere è difficile e che rivincere lo è ancora di più, però penso che si possa fare ancora qualcosa di importante e ne sono convinto". Breve ma dritto al punto, Simone Inzaghi nel suo discorso pre-natalizio ma anche pre-Lazio. Manca sempre meno difatti alla sfida all'Olimpico contro la sua ex squadra, partita alla quale il piacentino si presenta con qualche complicazione del caso dovuta agli infortuni ma con la voglia di riscatto dopo Leverkusen, dove i campioni d'Italia sembravano appesantiti proprio dal pensiero 'Roma-Capitale' come prossima tappa in Serie A.

Contro i biancocelesti "verrà riproposta l’Inter di gala, quella tutti i big in campo, fatta eccezione per i due lungodegenti (Pavard e Acerbi) che saranno sostituiti da Bisseck e De Vrij" si legge su Tuttosport che lancia un promemoria alla squadra meneghina: "Dovesse sbancare Roma darebbe un messaggio fortissimo alle altre pretendenti per lo scudetto". Monito di cui i Campioni d'Italia dovranno far tesoro, tenendo conto che fin qui mancano le vittorie dei big match, eccezion fatta per l'Atalanta. Motivo per il quale contro i capitolini, altra bella sorpresa della stagione in corso, Inzaghi si affiderà alla ThuLa.

