Inizierà oggi l’operazione dell’Inter per ridare fiducia a Romelu Lukaku dopo una prima parte di stagione giù di morale tra infortuni e delusione Mondiale: Big Rom è tornato ieri a Milano e riprenderà ad allenarsi questa mattina con i compagni, rientrati ieri alle 13 dalla mini-tournée a Malta. Secondo Tuttosport proseguiranno invece con le sedute individuali i vari Correa, D’Ambrosio e Darmian che dovrebbero tornare in gruppo da lunedì, anche perché domani è previsto un giorno di riposo. Ieri si è rivisto ad Appiano Gentile anche André Onana , un altro giocatore che Simone Inzaghi dovrà ricaricare metalmente.

Il tecnico "dirigerà i giocatori ad Appiano Gentile fino a venerdì quando è fissata la partenza per Siviglia dove sabato prossimo andrà in scena l’amichevole con il Betis. Possibile che il tecnico piacentino metta in cantiere qualche doppia seduta giornaliera", precisa TS.