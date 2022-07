Marotta, legato da un feeling e da un affetto speciale, non ha ancora smesso di pensare a lui, ma al tempo stesso non vuole stringere perché non intende spingere fuori Dzeko e Correa. La dirigenza nerazzurra resta sullo sfondo, mentre il giocatore inizia a guardarsi attorno seriamente tra piste estere (Manchester United e Atletico Madrid) e italiane (Roma, Milan e Napoli).

Perché l'Inter comunque non ha mollato Dybala? La Joya, oltre al presente, rappresenta un asset soprattutto per il futuro. Lukaku è tornato in prestito, Dzeko nel 2023 avrà 37 anni e Lautaro Martinez resta nel mirino dei top club euroepi. Prendere Dybala a zero consentirebbe all'Inter di assicurarsi comunque un giocatore importante anche in vista della prossima stagione