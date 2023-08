Si intravede il traguardo per l'acquisto di Marko Arnautovic da parte dell'Inter. Forte accelerata, scrive Tuttosport, per il ritorno del calciatore in nerazzurro in un'operazione da dieci milioni di euro totali. Oggi la chiusura della trattativa, all'austriaco un biennale con opzione per il terzo anno.

"Il club di Viale della Liberazione - si legge sul quotidiano - continua ad auspicarsi di poter piazzare Correa in Arabia Saudita (o comunque di cedere l’argentino in via definitiva per un incasso non indifferente, da una quindicina di milioni di euro), ma più i giorni passano, più tale ipotesi diventa una speranza anziché una realtà concreta, come trapelato pure ieri a Ferrara".