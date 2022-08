Nessuno come l'Inter. Come riportato da Tuttosport, in attesa del tutto esaurito di domani sera al Meazza per la sfida casalinga contro lo Spezia, dalla stagione 15-16 nessun club italiano ha riempito lo stadio come quello nerazzurro.

In totale l'Inter ha accolto nel proprio stadio 5 milioni e 600mila tifosi, con una media di 52.775 spettatori. Si tratta di un numero destinato a sfiorare i 7 milioni al termine della stagione appena iniziata. Staccati in classifica Milan (5.009.314 spettatori) e Roma (4.042.408).