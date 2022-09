Simone Inzaghi si gioca a Plzen contro il Viktoria "un'altra fetta di tranquillità", come la definisce oggi Tuttosport . Il successo sul Torino è stata una medicina, ma la squadra è sembrata ancora convalescente. Non sono concessi passi falsi, "per non compromettere fin da subito le chance di qualificazione alla seconda fase. Possibilità che passano ovviamente dal doppio confronto con i blaugrana di Xavi e Lewandowski , ma solo se contro il Viktoria arriveranno 6 punti con i primi 3 che dovranno essere agguantati già questa sera".

Secondo il quotidiano "Inzaghi non era in bilico dopo il Bayern, non lo è adesso, oltretutto dopo aver vinto col Torino ed essere a soli due punti dal primo posto in classifica. Ma l’Inter deve ritrovare non solo continuità di risultati, ma anche la sua anima, lasciata per strada fra gli ultimi due derby di campionato e la fatal Bologna". Il tecnico cercherà anche di sfatare un piccolo tabù: negli ultrmi tre anni mai una vittoria nelle prime due partite del girone europeo.