E' di ieri la notizia dell'infortunio di Teun Koopmeiners, che non sarà quindi disponibile per gli impegni di questo ottobre con l'Olanda. Se ci sarà o meno per Inter-Juventus del 27 ottobre, invece, dipenderà dall'esito degli esami a cui verrà sottoposto.

Si teme un'infrazione a una costola e se così fosse il giocatore rischia di non esserci per le tre sfide in programma dopo la sosta contro Lazio, Stoccarda e Inter.