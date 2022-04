Simone Inzaghi ha davanti un mese nel quale può entrare nella storia dell' Inter . Come sottolinea Tuttosport , può diventare l'allenatore più vincente all'esordio con l' Inter . Un primato che oggi spetta a José Mourinho : nel 2008/09 conquistò Scudetto e Supercoppa Italiana , perse in semifinale di Coppa Italia contro la Sampdoria e si fermò agli ottavi di Champions (come Inzaghi ) nel doppio confronto con il Manchester United .

Quello che può fare la differenza è quindi la doppia vittoria, in campionato e nel torneo della coccarda. Al primo anno sulla panchina dell'Inter hanno vinto in passato solo Bersellini (la Coppa Italia '77/78 ma arrivò quinto in campionato), Invernizzi (scudetto '70/71 subentrando a Heriberto Herrera) e Mancini (Coppa Italia nel 2004/05). Oltre allo Special One, che l'Inter incontrerà domani.