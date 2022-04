Simone Inzaghi può portarsi dietro, per questa sera, un buon ricordo che arriva dal 2017. Vinse 2-0 il derby contro la Roma il 1° marzo, poi perse 3-2 il 4 aprile e centrò l'accesso all'ultimo atto di Coppa Italia , come ricorda Tuttosport . Nei derby di quest'anno, invece, non ha ancora battuto il Milan .

Il tecnico e i suoi sono però reduci da tre vittorie consecutive contro Juventus, Verona e Spezia. "La Coppa Italia sarà l’antipasto, mentre il piatto principale resta uno scudetto che per l’Inter vorrebbe dire seconda stella. Anche per questo l’allenatore ha sottolineato come il risultato di stasera non influirà sulla volata in campionato", sottolinea ancora il quotidiano.