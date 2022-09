"«Un’opportunità». Simone Inzaghi lo ha ripetuto spesso durante la conferenza stampa di ieri: per l'Inter la partita di stasera alle 21 contro il Bayern è un’opportunità per voltare pagina". Tuttosport ripropone le parole del tecnico nerazzurro e invoca la scossa: dopo il derby perso male, ai nerazzurri servirà una prova convincente stasera in Champions per rialzare immediatamente la testa.