La firma di Simone Inzaghi sul nuovo contratto con l'Inter potrebbe arrivare anche prima dell'inizio del raduno fissato il 13 luglio. Secondo Tuttosport, il tecnico sta lavorando a delle soluzioni alternative rispetto allo schema base degli ultimi anni. Un 3-4-1-2 già utilizzato in passato in alcune situazioni, con Sanchez alle spalle delle punte.

Ha già utilizzato questo schema alla Lazio con uno o due trequartisti e con Gudmundsson in più l'ipotesi si farebbe concreta, viste le caratteristiche dell'islandese. Anche per quello l'Inter lo cerca, perché senza Sanchez mancano qualità simili in rosa, sebbene ci siano giocatori come Mkhitaryan e ora Zielinski.

Una soluzione in tal senso potrebbe essere la permanenza di Valentin Carboni, ma è nel mirino dell'Olympique Marsiglia di De Zerbi.