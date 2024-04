Qualche dubbio di formazione nella testa di Inzaghi in vista di Inter-Cagliari di domani sera. Ieri De Vrij è tornato ieri in gruppo e andrà in panchina: in difesa verrà scelto Bisseck per sostituire Pavard, mentre Darmian dovrebbe partire dal 1' sulla corsia di destra. A centrocampo invece scalpita Frattesi che potrebbe concedere un turno di riposo al diffidato Mkhitaryan. In attacco Sanchez è favorito su Arnautovic per far coppia con Thuram. Lo riporta Tuttosport.