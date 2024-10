L'Inter va a caccia dei tre punti in Champions League questa sera al Meazza contro una Stella Rossa che, come riporta oggi Tuttosport, non ha nulla da perdere e sogna il colpaccio. Inzaghi cambierà tanto: uno se non un paio di nuovi elementi per reparto, sarà un'Inter inedita.

Pronti infatti Pavard e De Vrij in retroguardia, Dumfries, Zielinski e Carlos Augusto a centrocampo, Taremi davanti con la possibilità di vedere Arnautovic titolare e il duo Thuram-Lautaro in panchina. Andrà in panca anche Frattesi, con la quasi certezza di esserci invece nella prossima di campionato.