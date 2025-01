L'articolo principale delle pagine di Tuttosport dedicate oggi all'Inter esalta la capacità di Simone Inzaghi di valorizzare il materiale umano a disposizione. Nel sottolineare i progressi dei giocatori si parte da Denzel Dumfries, diventato un fattore in fase offensiva. Cinque gol su sette partite nell'anno solare 2025, un giocatore pagato 15 milioni di euro e che oggi per difetto ne vale almeno 40.

In seconda battuta si parla di Marcus Thuram, preso a parametro zero con un costo di 8 milioni per le commissioni, è diventato un attaccante totale capace di muoversi da prima o seconda punta. Ha finora totalizzato 14 gol e 7 assist in 28 gare, il che rendono quasi un'occasione la clausola da 85 milioni di euro.

E ancora Yann Bisseck, pagato 7 milioni, ne vale 30-40 almeno. Per non parlare di Dimarco e Calhanoglu, da tempo dei pilaastri, ma non va dimenticato da dove sono partiti. Il primo bocciato da Mancini e Conte, vale 60 milioni di euro. Il secondo tra i 30 e i 40 giusto perché compirà 31 anni l'8 febbraio, ma anche in questo caso un giocatore che ha accresciuto il suo valore grazie a Inzaghi e al suo staff.

In tutto si stima che il patrimonio sia stato accresciuto di almeno 200 milioni di euro. Oro colato per Oaktree.