Il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi dovrebbe portare a un aumento da 5,5 milioni di euro a 6 milioni l'anno per il tecnico interista, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. La scadenza passerà dal 2024 al 2025. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare prima dell'inizio del campionato.

"A settembre, dopo la chiusura della sessione estiva di mercato, il club nerazzurro inizierà ad affrontare anche la questione dei rinnovi contrattuali di alcuni giocatori in scadenza nel 2026 - riporta ancora il quotidiano - per evitare di arrivare al termine della prossima stagione con l’orizzonte limitato di un legame a quel punto solo biennale. Il discorso riguarda in particolare Barella, Dimarco e Lautaro".