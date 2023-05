Simone Inzaghi è un uomo in missione. Ha chiuso la pratica Coppa Italia e ora, prima della finale di Istanbul, punta a risolvere la questione quarto posto, come scrive oggi Tuttosport. Oggi la rifinitura e domani il risveglio muscolare, perché dopo la vittoria dell'ultimo atto mercoledì è stato concesso comunque un giorno libero e si tornerà a lavorare oggi pomeriggio.

Dal possibile esonero di qualche tempo fa, ora Inzaghi sembra vicino al rinnovo: se ne parlerà in occasione dell'incontro che l'agente Tinti avrà a breve per parlare di Bastoni, altro suo assistito. Da 5,5 milioni annui potrebbe passare a 6. In ogni caso sembra una formalità.