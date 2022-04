Nelle ultime nove partite del campionato, Simone Inzaghi dovrà "sconfiggere" una statistica che lo riguarda. Alla guida della Lazio, infatti, sui 27 punti disponibili il tecnico ne ha raccolti al massimo 18 nella stagione 2017-18, come sottolinea oggi Tuttosport. Si tratta di una delle due occasioni (l'altra riguarda lo scorso campionato) in cui ha difeso la posizione già acquisita: il 5° posto allora, il 6° un anno fa. Nelle altre stagioni è sempre andato più in giù di almeno una posizione.