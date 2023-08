La seconda stella dell'Inter passa dal vincere cinque scommesse. Secondo Tuttosport, alcune sono state messe sul tavolo da Simone Inzaghi, che ha puntato sullo svincolato Cuadrado e sull'avvicendamento tra Gosens e Carlos Augusto. In altir casi, invece, il tecnico avrebbe preferito tenersi Onana e anche Lukaku, ma dovrà ricominciare da capo con Sommer e con Arnautovic-Thuram al posto del belga e di Dzeko.

Nei cambi riguardanti questi cinque nuovi elementi in rosa, Sommer sembra meno "creativo" di Onana. Cuadrado ha qualità offensive che lo porteranno a trovarsi spazio in squadra e lo stesso vale per Carlos Augusto, definito più "verticale" rispetto al gioco di Gosens. In avanti, Arnautovic conosce la Serie A, ha fisico e sfrontatezza, mentre per Thuram potrebbe servire tempo: "ha giocato poco da prima punta, quasi mai in coppia in un 3-5-2 e tattica e difese italiane sono diverse da quelle tedesche", sintetizza il quotidiano.