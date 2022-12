Sarà un inizio d'anno pieno d'impegni, per l' Inter , ma anche quelli in trasferta sono quasi tutti vicino casa. L'unica eccezione è la finale di Supercoppa Italiana prevista a Riad il 18.

Per il resto, come ricorda Tuttosport, quattro sfide contro Napoli (4/1), Verona (14/1) Empoli (23/1) e Milan (5/2), alternate a due trasferte contro Monza (7/1) e Cremonese (28/1). In più un'altra gara in casa contro il Parma in Coppa Italia il 10 gennaio ed eventualmente i quarti contro la vincente di Atalanta-Spezia il 31/1 o l’1/2.