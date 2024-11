Solo il Liverpool in Europa davanti all'Inter. Come scrive Tuttosport, la vittoria sull'Arsenal permette di stare nel "gruppone" di squadre a quota 10, due punti dietro i Reds in testa al girone di Champions,

Un successo ottenuto con spirito provinciale, un secondo tempo sulle barricate e il 28% di possesso palla. Dopo il 4-4 con la Juventus arriva la terza gara consecutiva senza subire gol e l'ottava vittoria nelle ultime nove partite. Fuori in tanti, tra i titolari, prima dell'ingresso nel secondo tempo di Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Thuram. Ci saranno, come Bastoni, nella sfida al Napoli al Meazza quando l'Inter punterà la vetta del campionato.

Ieri, togliendo tanti riferimenti attorno a Calhanoglu, i nerazzurri hanno provato la carta dell'avvio sprint per poi lasciare palla all'Arsenal. Piano tattico azzeccatissimo, si legge, perché l'inter ha sofferto il giusto nel primo tempo, mentre in avanti ha colpito una traversa e trovato la rete su rigore. Nella ripresa l'assedio, ma reggendo l'urto e chiudendo addirittura con il 5-4-1.