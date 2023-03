Giocherà stasera alle 20 in amichevole l'Italia Under 21, in campo contro i pari età dell'Ucraina. La dirigenza dell'Inter, secondo Tuttosport, avrà gli occhi aperti per seguire in particolare un giocatore, Tommaso Baldanzi, classe 2003 dell'Empoli "considerato un investimento per il presente, ma soprattutto per il futuro", in grado di "garantire anche variazioni tattiche al di là del sistema di gioco che verrà adottato la prossima stagione".