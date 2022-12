Sono parecchi i giocatori dell' Inter in giro per l'Italia in prestito e alcuni di questi potrebbero far ritorno a casa base. Tuttosport ne conta oggi 16-17 che la prossima estate potrebbero tornare per essere valutati dallo staff tecnico, mentre altri certamente non lo faranno. In parte verranno utilizzati per avvicinare i 60 milioni di attivo richiesti da Zhang entro la chiusura del bilancio.

Quasi scontata la cessione di Lazaro, il Torino ha un diritto di riscatto a 6 milioni (i granata vorrebbero uno sconto). Verranno probabilmente ceduti Radu (che a gennaio potrebbe però tornare indietro da Cremona), Sensi (prestito secco al Monza), Males (il Basilea ha il diritto di riscatto), Colidio (a cui potrebbe essere esteso il contratto unilateralmente fino al 2024 per poi cederlo in Argentina). Possibile che l'attaccante rientri in uno scambio con il Racing per Alcaraz. Destinato all'addio anche Agoume, oggi al Troyes.

Sperano invece di tornare indietro Fabbian (ma se la Reggina sale in A verrà testato nel massimo campionato), Carboni e gli attaccanti Mulattieri e Salcedo. Sta facendo bene Satriano a Empoli e prosegue nella crescita Pirola a Salerno. E ancora Filip Stankovic e Oristanio al Volendam, Vanheusden che si è purtroppo infortunato anche all'Az, mentre per Esposito non è andata benissimo all'Anderlecht. Potrebbe già tornare a gennaio ed essere girato in A o in B.