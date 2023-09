Rivoluzione Inter. Tuttosport sottolinea i numeri che fanno capire bene quanto la squadra nerazzurra sia cambiata in estate: "Dodici giocatori arrivati alla Pinetina più due, Sensi e Agoume (al momento), rientrati dai prestiti, per un totale di quattordici volti nuovi rispetto alla rosa che il 10 giugno aveva concluso la stagione con la finale di Champions a Istanbul - sottolinea il quotidiano torinese -. Considerando che Simone Inzaghi, senza contare i Primavera aggregati, può attualmente contare su un organico totale di 25 unità, si può ben capire quale sia stata la rivoluzione attuata in quest’estate 2023 dalla dirigenza nerazzurra.

L’Inter è cambiata molto, soprattutto nelle seconde linee. Magari non è andato completamente a segno l’obiettivo di ringiovanire la rosa visto che, rispetto ai programmi iniziali che prevedevano il ritorno di Lukaku (o in seconda battuta Scamacca), l’acquisto in porta di Vicario (e successivamente dell’ucraino Trubin) e il tentativo di completare l’attacco col giovane statunitense Balogun, sono arrivati ad Appiano giocatori esperti e non proprio di primo pelo come Sommer, Cuadrado, Arnautovic e Sanchez, che hanno di fatto permesso un abbassamento dell’età media abbastanza ininfluente. Ma per il resto, Marotta, Ausilio e Baccin hanno rispettato le linee guida di Zhang e raggiunto la missione, ovvero attuare un mercato a costo zero fra entrate e uscite e abbassare il monte ingaggi".