Prende corpo il progetto dell'Inter Under 23 e anche su Tuttosport arrivano conferme sul nuovo ruolo che verrà affidato a Gianluca Andrissi, ad oggi il nome più papabile per il ruolo di direttore sportivo.

Un passato tra Monza, Spezia e proprio all'Inter come tecnico fino al 2006, Andrissi lavorerebbe a stretto contatto con Baccin. Per la panchina si fa spazio, come già nelle scorse settimane, il nome di Stefano Vecchi, che conosce benissimo la Serie C, nonché l'ambiente Inter.

Piccola precisazione: qualora Milan Futuro dovesse mantenere la categoria e i nerazzurri entrare in C, servirebbe un cambio regolamentare: ad oggi è infatti prevista una sola Under 23 per girone, ma ci sono già i rossoneri con Atalanta e Juventus.