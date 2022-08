Nelle quattro amichevoli 'vere' di questo precampionato (Lugano-Inter 1-4, Inter-Monaco 2-2, Lens-Inter 1-0 e Inter-Lione 2-2) la porta dell'Inter non è mai rimasta involata. E per Tuttosport si tratta di un allarme in vista dell'inizio del campionato.

La tenuta difensiva della squadra a una settimana dall’esordio in Serie A sarà oggetto di grande attenzione per Simone Inzaghi questa sera contro il Villarreal, anche se in queste prime uscite non sono mai scesi in campo dal 1' i titolarissimi Skriniar, De Vrij e Bastoni. "I riflettori saranno ovviamente per il centrale slovacco, passato da sicuro partente e totem che Inzaghi, a questo punto dell’estate, non vorrebbe più vedere partire, avendo perso sul mercato anche il suo sostituto ideale, ovvero Bremer - scrive TS -. Su Skriniar rimane l’ombra di una possibile cessione, a patto però che i corteggiatori, Psg in testa, mettano sul piatto la cosiddetta offerta irrinunciabile, ovvero 70 milioni. I parigini da un mese sono ormai in silenzio e semmai torneranno alla carica, appare difficile possano mettere sul piatto tale cifra".

Intanto oggi sarà out Marcelo Brozovic, bloccato da un leggero affaticamento muscolare al polpaccio: nulla di grave, ma non si rischia. Al suo posto ci sarà Asllani.