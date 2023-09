Con un giorno di riposo in più a disposizione, il Sassuolo si presenta domani al Meazza al cospetto della capolista Inter dopo aver battuto la Juventus in Emilia.

Due società legate dall'amicizia tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali, i due ad, che hanno realizzato in estate l'affare Frattesi e prima ancora altre operazioni (ad esempio Pinamonti). Ma anche da precedenti che spesso hanno sorriso agli ospiti di domani: "le vittorie dei neroverdi sono state ben quattro, due i pareggi e appena quattro le vittorie dei padroni di casa - si legge su Tuttosport -. L’approdo di Marotta all’Inter divide esattamente in due questi precedenti: con l’ex dirigente juventino all’Inter sono arrivati due pareggi, una sconfitta e due vittorie" Quell'unica sconfitta risulterà poi decisiva nella corsa scudetto col Milan di due campionati fa.

Al Meazza l'Inter tenterà di realizzare il filotto con la partita infrasettimanale che, come sottolinea ancora il quotidiano, settimana scorsa non è riuscito per via del pareggio in Champions.