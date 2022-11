Dopo gli episodi avvenuti in Curva Nord durante Inter-Sampdoria, su cui la Lega Serie A non ha ancora assunto una posizione ufficiale, la Questura di Milano si è messa al lavoro per visionare i filmati a disposizione e punire eventualmente col Daspo chi si è reso protagonista di violenze. "Era già successo un episodio identico in occasione di Inter-Sassuolo del 14 maggio 2017 - ricorda Tuttosport -. Quella volta la curva nerazzurra si svuotò, dopo 20 minuti di partita, per una forma di protesta nei confronti del rendimento deludente della squadra nel finale di stagione. Anche in quel caso molti tifosi, soprattutto quelli ai lati del settore, si ribellarono a questo sopruso rifiutandosi di lasciare lo stadio, finendo per essere spintonati e malmenati dagli emissari dei capi ultrà mandati a eseguire gli ordini".