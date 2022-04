Chissà che non sia davvero la volta buona. Prima o poi capiterà che Ivan Perisic si prenderà il meritato riposo, visto che in un mese ci saranno sette partite. Potrebbe accadere già da domani, per Inter-Roma, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. "La novità più succulenta potrebbe essere l’esordio tra i titolari di Robin Gosens : al momento è soltanto una tentazione, quella di Inzaghi, ma il fatto che ci stia pensando certifica come il tedesco sia considerato dall’allenatore e dallo staff arruolabile a tutti gli effetti per giocare dall’inizio", si legge sul quotidiano.