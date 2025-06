Una delle avversarie dell'Inter al prossimo Mondiale per club sarà il River Plate, che affronterà i nerazzurri nella terza partita del girone, in programma il 26 giugno alle 3.00 italiane.

La partita, si legge su Tuttosport potrebbe essere anche un "gancio" per parlare di possibili movimenti di mercato dato che, come emerso già nella giornata di ieri, gli argentini stanno pensando a Valentin Carboni come possibile erede di Mastantuono, che dopo il Mondiale raggiungerà il Real Madrid.