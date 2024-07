Il ritorno all'Inter dà un'occasione di riscatto agli azzurri che da pochi giorni sono di nuovo a disposizione di Simone Inzaghi. Una "comfort zone", quella della squadra nerazzurra, per i giocatori. Così la definisce oggi Tuttosport, che sottolinea come già contro il Las Palmas si siano viste le qualità dei rientranti, fondamentali per vincere lo scudetto.

Bastoni ha messi in porta Frattesi in uno dei suoi primi palloni, il centrocampista si è inserito alla perfezione, Darmian ha ripreso a mostrare la sua affidabilità, Barella la grinta e la personalità. Infine Dimarco, autore di un gol alla sua maniera. Tutti e cinque erano ieri ad allenarsi ad Appiano: chi ha cominciato prima il ritiro ha invece goduto di un giorno di riposo.